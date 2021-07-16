القوات الامنية تدخل حالة الانذار في المنطقة الخضراء

2021/07/16 | 21:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت القوات الامنية، الجمعة، حالة الانذار وانتشرت بشكل كبير في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد بعد اعترافات المتهم بقتل هشام الهاشمي.

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