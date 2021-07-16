الرئيس الصيني يعلن توفير 3 مليارات دولار لدعم تعافي الدول النامية من كورونا

2021/07/16 | 21:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة/ إن بلاده ستوفر 3 مليارات دولار أمريكي إضافية على مدار السنوات الثلاث القادمة لدعم الاستجابة لمرض (كوفيد-19) وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية الأخرى.وأشار الرئيس إلى أن …

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