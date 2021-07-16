رسول: اعتقال قتلة “هشام الهاشمي” انتصار كبير للقوات المسلحة

2021/07/16 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن اعتقال قتلة هشام الهاشمي انتصار كبير للقوات المسلحة.

وأشار رسول في تصريحات صحفية، إلى أن الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني، وأكد أن العمل لكشف قتلة الهاشمي استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وقال رسول إنه من المؤسف أن يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية، مشيرا إلى أن عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية لن تتواني عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين.

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