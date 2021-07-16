مصدر مطلع للتغيير: ألقي القبض على قاتل الهاشمي في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار

2021/07/16 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، عن المكان الذي تم فيه إلقاء القبض على قاتل الخبير القانوني هشام الهاشمي.

وقال المصدر في تصريح خاص للتغيير، انه تم إلقاء القبض على قاتل هشام الهاشمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأضاف، ان القوة التي اعتقلت قاتل الهاشمي كانت بقيادة الفريق أول أحمد أبو رغيف.

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