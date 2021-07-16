قوباد طالباني: لا مخاوف على حرية الكلمة والصحافة في السليمانية

2021/07/16 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار فريق من ممثلية فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان ومركز ميترو وصحيفة (هاولاتي) اليوم الجمعة 16/7/2021، نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني.

الهدف من الزيارة كان للتباحث في وضع الصحافة وحرية الكلمة والنشر.

واكد قوباد طالباني لممثلي نقابة الصحفيين ومركز ميترو وصحيفة هاولاتي، انه لن يحدث اي مخاوف على وضع حرية الصحافة في السليمانية باي شكل من الاشكال، ولن يتعرض اي صحفي للمساءلة، على اساس ان عدد من القنوات والمواقع تم اغلاقها، ولن يتم قطع ارزاق العاملين فيها او يتعرضون للطرد.

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