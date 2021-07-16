انفجار سيارة حمل لبيع أسطوانات الغاز في قضاء الخالص

2021/07/16 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

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انفجرت أسطوانات غاز في سيارة حمل لبيع الأسطوانات في قضاء الخالص في محافظة ديالى.

وقال مصدر محلي ان الأسطوانات انفجرت في سيارة حمل نوع كيا تحمل اسطوانات غاز مركونة قرب منطقة الشقق بضواحي قضاء الخالص شمال بعقوبةما ادى الى احتراق السيارة بالكامل وتضرر عدد من عجلات المواطنين من دون وقوع خسائر بشرية، ورجح المصدر ان يكون الانفجار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا ان الاجهزة المختصة فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

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