على خلفية الأزمة مع إسبانيا.. جبل طارق

2021/07/16 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حكومة جبل طارق اتصالات مع المغرب لإعادة فتح الطرق التجارية جوا وبحرا بشكل قريب جدا، بعد وقت قصير فقط من تعليق الرباط عملية عبور المضيق مع إسبانيا، وفق ما نقلت صحيفة إسبانية.

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