توضيح من أمانة بغداد حول فتح متنزه الزوراء خلال أيام العيد

2021/07/16 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت أمانة بغداد، الجمعة، بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى.

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وقال الوكيل الفني للأمانة مهدي جاسم الموسوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (16 تموز 2021)، إن "أمانة بغداد من الطبيعي أن تفتح جميع المتنزهات خلال أيام الأعياد أمام المواطنين ومجانا، إلا أن ذلك مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأشار إلى أن "الأمانة تنتظر اجتماع اللجنة العليا الذي من المرجح أن يعقد غدا او بعده لمعرفة التوصيات".

وأكد أن "أمانة بغداد في نيتها فتح المتنزهات خلال أيام العيد ولكن في حال أوصت اللجنة باغلاق المتنزهات، فنحن ملتزمون بتنفيذها بالمرافق العائدة إلى الأمانة".

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