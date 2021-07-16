مسؤول FDA: قرار الموافقة الكاملة على لقاح فايزر سيأتي في وقت أقرب بكثير من يناير

2021/07/16 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لشبكة CNN، الجمعة، إن قرار الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر سيأتي "في وقت أقرب بكثير" من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن المحتمل في غضون شهرين.

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