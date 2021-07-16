الصحة العالمية تقترح إرسال بعثة جديدة إلى ووهان

2021/07/16 | 21:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع اقترحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إجراء مرحلة ثانية من الدراسات في منشأ فيروس كورونا المستجد في الصين، بما يشمل مراجعة للمختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.وقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الخطة للدول الأعضاء بعد يوم من قوله، إن الافتقار للبيانات الأولية المتاحة للأيام الأولى من انتشار كوفيد- 19 في الصين يعرقل التحقيقات".وأضاف، أن "العمل في المرحلة الثانية سيتطلب إجراء دراسات على البشر والحياة البرية وأسواق الحيوانات في ووهان".وأكد أن "العمل سيتطلب أيضًا ”مراجعة للمختبرات ذات الصلة، والمؤسسات البحثية التي تعمل في المنطقة التي ظهرت فيها أولى حالات إصابة بين البشر بالمرض، في كانون الأول ديسمبر 2019“.وأشار دبلوماسيون إلى أن "الصين، التي قاومت من قبل عودة مجموعة من العلماء الدوليين لتقصي الأمر، أبدت اعتراضها خلال جلسة محادثات مغلقة، وقالت: ”هذه الخطة لا تشكل أساسًا لدراسات مستقبلية“.

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