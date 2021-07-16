دولة مجاورة تعتمد لقاحا جديدا ضد كورونا

2021/07/16 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة في السعودية يوم الجمعة، اعتماد لقاح “موديرنا” ويصل بذلك عدد اللقاحات المعتمدة إلى 4 لقاحات.

وأوضحت الوزارة أن لقاح “موديرنا” يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد أو عن طريق الفم، ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما.

واكدت أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وافقت على تسجيل لقاح “موديرنا” ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.

كما حثت الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي “أسترازينيكا” “فايزر” و”جونسون آند جونسون” إضافة إلى لقاح “موديرنا”، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

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