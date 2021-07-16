2021/07/16 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، من إزدياد اعداد الاصابات في المستشفيات ووجه جاسب رسالة هامة للمواطنين وملاكات الصحة حول كورونا ولقاحاتها.وحذر من “إزدياد الاعداد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول صحي يحذر من إزدياد اعداد الاصابات في المستشفيات المركز الخبري الوطني.

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