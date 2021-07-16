2021/07/16 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، تفاصيل المحضر الذي نشرته صحيفة “النهار” المحلية بشأن تفاصيل اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “مافي لزوم ترجع”..



صحيفة تنشر “محضر الاجتماع الأخير” بين عون والحريري والرئاسة تصدر بيانا المركز الخبري الوطني.

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