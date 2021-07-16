2021/07/16 | 21:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الجمعة، بتمكن قوات أمنية من إلقاء القبض على “أخطر” تاجر مخدرات في المحافظة.وقال المصدر، إن “مديرية الامن الوطني في النجف تمكنت بالتعاون مع مديرية مخابرات المحافظة وبإسناد قسم مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات قادمة من محافظة ميسان من بينهم اكبر واخطر تاجر مخدرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أخطر” تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني بالنجف) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أخطر” تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).