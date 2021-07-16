2021/07/16 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت أمانة بغداد، بشأن فتح المتنزهات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الوكيل الفني للأمانة مهدي جاسم الموسوي، في تصريحات صحفية من الطبيعي أن تفتح أمانة بغداد جميع المتنزهات خلال أيام الأعياد أمام المواطنين ومجانا، إلا أن ذلك مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأشار إلى أن الأمانة تنتظر اجتماع اللجنة العليا الذي من المرجح أن يعقد غدا او بعده لمعرفة التوصيات.

وأكد أن أمانة بغداد في نيتها فتح المتنزهات خلال أيام العيد ولكن في حال أوصت اللجنة بإغلاقها، فالأمانة ملتزمة بتنفيذها بالمرافق العائدة إليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: قرار فتح المتنزهات مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: قرار فتح المتنزهات مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).