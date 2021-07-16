التربية تصدر توضيحا بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي

2021/07/16 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أنه لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.وأوضح المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني” أنه […]

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