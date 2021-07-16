عرض مسرحية

2021/07/16 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان اقامت مكتبة كاریز الثقافي في مدينة كركوك دورة لمسرح الاطفال استمرت لمدة اسبوعين ، شارك فيها 30 طفلا وطفلة من مختلف احياء مدينة كركوك ، شهد المركز الثقافي بمدينة كركوك مساء اليوم الجمعة 16 تموز 2021 عرضا مسرحيا بعنوان ( کەوتنی کۆرۆنا ) اي ( سقوط كورونا ) من تاليف ياسر عادل كاكيي واخراج عبدالله كاكيي ، وبرعاية د.صديق عمر رسول رئيس جمعية الصحة في كركوك .

وقد نال العرض المسرحي اعجاب واستحسان الحضور من الفنانين والمثقفين .

وفي ختام المسرحية وزع د.



صديق عمر رسول الهدايا علی اطفال المشاركين في عرض المسرحية .

وفي هذا السياق تحدث عدد من الفنانين لـ PUKmedia حول فكرة مسرح الاطفال بكركوك ، في مقدمتهم الفنان عبدالله كاكيي الذي قال: ان الاطفال المشاركين في دورة المسرح التي نظمتها مكتبة كاريز الثقافي استطاعوا ان يجتازوا الدورة تلك بنجاح وبرز بينهم اطفال موهوبين لهم القابلية في التمثيل علی خشبة المسرح والذين ينتظرهم مستقبلا زاهرا ، موضحا ان اطفال كركوك محرومون من مزاولة هواياتهم الفنية والثقافية وبالاخص مسرح الاطفال، لذا بادرت مكتبة كاريز بفتح دورة للمسرح لهم بغية تطوير قابلياتهم ، ونال العرض المسرحي الذي قدمه هؤلاء الاطفال اليوم اعجاب الحضور من الفنانين والمثقفين .

ومن جهته اعرب الفنان سيروان بيلانه مدير الثقافة والفنون التابعة لوزارة الثقافة في اقليم كوردستان عن سروره البالغ لبروز مجموعة من الاطفال الموهوبين في مدينة كركوك الذين شهد لهم الحضور في الدورة المسرحية التي اقامتها مكتبة كاريز، وكذلك مشاركتهم في احدی اللوحات المسرحية التي جرت علی مسرح المركز الثقافي في المدينة .

اما الفنان سيروان عمر مسؤول فرع كركوك لنقابة فناني كوردستان فقد اشار الی ان احتواء هؤلاء الاطفال الموهوبين ضروري بغية رعايتهم ودعمهم لكون ان كركوك خال من مسرح الطفل ، مؤكدا دعم نقابة فناني كوردستان في المحافظة لهؤلاء الموهوبين الذين يؤمل لهم مستقبلا باهرا من اجل بناء قاعدة متينة للمسرح الكركوكي .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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