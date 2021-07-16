حيدر العبادي يدلي برأيه بعد قرار الصدر الأخير

2021/07/16 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، على اعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الانسحاب من انتخابات تشرين القادمة، مشيرا الى أن إنقاذ البلد يتطلب حضورا فعالا داخل النظام السياسي.

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وقال العبادي في تدوينة، تابعها "ناس"، (16 تموز 2021)، إنّ "التحديات تتطلب حضوراً فاعلاً وتقويماً للعملية السياسية المستمدة شرعيتها من الإنتخابات"، مضيفا "لقد مر الوطن بمراحل خطيرة من ارهاب اعمى أراد إنهاء وجوده، ولكن انتصرنا بتعاضد العراقيين وصمودهم، وخرج العراق قوياً موحداً".

وتابع، ‏إنّ "العراق اليوم بأمسّ الحاجة لصياغة نصر جديد لخدمة كل المواطنين"، معبرا عن "تقديره لدواعي الصدر في خطابه يوم أمس".

وأكد أنّ "ذلك مدعاة لنا جميعاً للصمود والتكاتف من أجل إنقاذ البلد، وإنجاح انتخابات نزيهة عادلة يشترك فيها العراقيون على أوسع نطاق لاختيار ممثليهم، ومنع استخدام المال العام والمناصب الحكومية لمصالح فئوية".

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