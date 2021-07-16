الكشف عن مخطط إرهابي لمهاجمة سجن يضم 'قادة داعش' في بغداد

2021/07/16 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مصادر استخبارية اليوم الجمعة، عن نية تنظيم داعش القيام بعملية غزو مسلح على سجن الكرخ المركزي لإطلاق سراح قيادات التنظيم الإرهابي.

وقالت المصادر لـ السومرية نيوز، "تكون آلية الهجوم بواسطة عجلات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية، سيتم التنفيذ على تحرير كبار القادة، وجود عدد من دائرة الإصلاح العراقية يقومون بالتعاون مع التنظيم الإرهابي وايصال البريد اليهم وما يدور في الخارج".

وأضافت، أنه "سيتم القيام بأعمال شغب لغرض مباغتة الحراس والسيطرة على الأبواب أثناء دخولهم لفض الشغب".

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