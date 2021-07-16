المصالحة الخليجية..

2021/07/16 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستثناء البحرين، سارعت دول المقاطعة السعودية والإمارات ومصر بإعادة روابط التجارة والسفر مع قطر، بعد قمة العلا التي اتفقت فيها هذه البلدان على المصالحة مع الدوحة التي قطعتها الدول الأربع عام 2017.

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