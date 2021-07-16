سيدة أوروبية تواجه القضاء للتحقيق في 11 ألف جريمة قتل!

2021/07/16 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ستمثل سكرتيرة سابقة بأحد معسكرات "الموت النازية" في شتوتهوف قرب دانتسيغ في بولندا، أمام المحكمة في الثلاثين من سبتمبر المقبل، على ذمة التحقيق معها في 11 ألف جريمة قتل.

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وقالت متحدثة باسم محكمة إيتسيهوي الإقليمية في ولاية شليزفيغ هولشتاين بألمانيا إنه "تم فتح التحقيق يوم الجمعة 16 يوليو".

ووجهت للمرأة البالغة 96 عاما تهمة "التواطؤ في أكثر من 11000 جريمة قتل أو محاولة قتل إبان (الاحتلال النازي) لبولندا".

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