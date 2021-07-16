2021/07/16 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نحو 75 فلسطينيا أصيبوا بجروح، في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، اليوم الجمعة.وأوضح البيان أن المواطنين أصيبوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في منطقتين مختلفتين قرب نابلس بالضفة الغربية.وأشار إلى أن عشرة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، فيما تعرض 46 للاختناق بالغاز المسيل للدموع، إلى جانب إصابات مختلفة أخرى.وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، واعتقل متضامن أجنبي، خلال صدامات بين متظاهرين والقوات الإسرائيلية غرب مدينة سلفيت.ونقلت الوكالة عن منسق ملف التنسيق الفصائلي في إقليم سلفيت، عمار عامر، قوله، إن المستوطنين و"جنود الاحتلال" طاردوا المشاركين في المسيرة، بهدف منعهم من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية في منطقة الرأس.فيما قال أمين سر حركة "فتح" بإقليم سلفيت، عبد الستار عواد: "هذه الأراضي فلسطينية وكل شجرة زيتون وحجر في هذه الأرض له حكاية صمود وتحد أمام المُحتل، وستبقى الأرض تحمل الهوية الفلسطينية رغم البلطجة التي يمارسها المستوطنون وجيش الاحتلال".المصدر: سبوتنيك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 75 فلسطينيا باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 75 فلسطينيا باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).