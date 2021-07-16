سياسي عراقي يسمي (الجماعة) التي أرسلت الكناني لاغتيال الهاشمي

2021/07/16 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي والنائب السابق، حيدر الملا، الجمعة، "الجماعة" التي ارسلت "احمد الكناني" المتهم بقتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وقال الملا، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 تموز 2021): "هل مشكلتنا بعويد الكناني الذي قتل الشهيد الهاشمي ام مشكلتنا بجماعة البو عيثة الاجرامية التي ارسلته".

وأضاف الملا: "وكلنا يعلم من هي الجهات المسلحة المسيطرة على المنطقة !!!".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعتقال "قتلة" الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

وأضاف: "‏من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

وتعرض الهاشمي، للاغتيال في السادس من تموز 2020 من أمام منزله بالعاصمة بغداد.

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