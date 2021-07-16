العراق: توضيح حكومي بشأن فتح المتنزهات خلال عيد الاضحى

2021/07/16 | 23:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أمانة بغداد، الجمعة، ان قرار فتح المتنزهات خلال عيد الاضحى يعود إلى توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي من المتوقع ان تعقد اجتماعها غدا او بعده.

وذكر الوكيل الفني للأمانة، مهدي جاسم الموسوي، في تصريح لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها NRT اليوم، (16 تموز 2021)، إن "أمانة بغداد من الطبيعي تفتح جميع المتنزهات خلال أيام الأعياد أمام المواطنين ومجانا، إلا أن ذلك مرتبط بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف الموسوي، أن "الأمانة تنتظر اجتماع اللجنة العليا الذي من المرجح أن يعقد غدا او بعده لمعرفة التوصيات".

وتابع، أن "أمانة بغداد في نيتها فتح المتنزهات خلال أيام العيد ولكن في حال أوصت اللجنة باغلاق المتنزهات، فنحن ملتزمون بتنفيذها بالمرافق العائدة إلى الأمانة".

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