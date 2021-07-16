2021/07/16 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة هولندية حكمها، الجمعة، بالسجن 20 عاما لرجل سوري، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بالارتباط مع دوره بقتل جندي تابع للنظام خلال الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ أعوام.

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