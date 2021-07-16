2021/07/16 | 23:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضع شروطًا سياسية ولا اقتصادية من أجل توفير اللقاحات لسائر الدول.وأضاف بايدن - خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "إيبيك" - أن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأمريكي: لا نضع شروطًا سياسية أو اقتصادية من أجل توفير اللقاحات للدول) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأمريكي: لا نضع شروطًا سياسية أو اقتصادية من أجل توفير اللقاحات للدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).