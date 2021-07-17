بعد منحه الموافقة الطارئة.. الصحة السعودية تحذف منشورًا أثار جدلا عن كيفية تلقي لقاح موديرنا

2021/07/16 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذفت وزارة الصحة السعودية منشورًا من حسابها في تويتر، كان عن طريقة الحصول على لقاح موديرنا، الذي منحته المملكة موافقة الاستخدام الطارئ، الخميس.

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