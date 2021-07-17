هل يوجد قرار يخص الدخول الشامل لطلبة السادس إعدادي؟

2021/07/17 | 00:04 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التربية، أنه لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، أنه "لم يصدر أي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي من هيئة الرأي، او من اللجنة الدائمة للامتحانات يخص الدخول الشامل"، منوهًا بأن "امتحانات طلبة الصف السادس الإعدادي ستكون في الحادي والعشرين من شهر آب/أغسطس المقبل، فيما ستكون امتحانات طلبة الصف الثالث متوسط في الأول من شهر آب/أغسطس المقبل".

ولفت إلى أنه "في حال صدور قرارات جديدة من وزارة التربية، فسيتم إعلام الجهات المعنية ووسائل الإعلام بها، وأنه قد تكون هناك قرارات خاضعة للموقف الوبائي"، مردفًا بأن "الوزارة في تواصل مع اللجنة الدائمة للامتحانات، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ومع وسائل الإعلام، من أجل إخبارهم بأي قرار جديد يخص العام الدراسي والمراحل المنتهية".

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