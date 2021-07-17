قبيلة المتهم بقتل هشام الهاشمي تصدر بيانا بشأن اعترافاته

2021/07/17 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شيخ عام قبيلة كنانة، الشيخ عدنان الدنبوس، الجمعة، البراءة من "احمد حمداوي عويد معارج"، المدان بارتكابه عملية اغتيال هشام الهاشمي، مطالبا السلطات التنفيذية والقضائية بانزال اشد العقوبات بحقه.

وقال الدنبوس، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (16 تموز 2021)، انه "باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو (( احمد حمداوي عويد معارج)) المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي".

وأضاف: "نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق ((كنانة لايمثلها القتلة والمجرمون)) ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بانزال اشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له امام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعتقال "قتلة" الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر: "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

وأضاف: "‏من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

وتعرض الهاشمي، للاغتيال في السادس من تموز 2020 من أمام منزله بالعاصمة بغداد.

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