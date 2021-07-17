الساعدي: على كل السياسيين الشيعة ان يقفوا وقفة وطنية من اجل انقاذ البلد

2021/07/17 | 00:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل سياسي، سعود الساعدي، اليوم الجمعة، على كل السياسيين الشيعة ان يقفوا وقفة وطنية من اجل انقاذ البلد.وقال الساعدي في برنامج حصاد الايام ان “كل الاستعدادات اكملت للانتخابات والمفوضية اعلنت استعدادها مرارا، و المفوضية جاهزة مئة بالمئة وعلى جميع الصعد”، مبينا ان “الارادات الدولية والسياسية الداخلية يبدو انها غير جاهزة على مستوى […]

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