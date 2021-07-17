قبيلة قاتل هشام الهاشمي تصدر بياناً حول القضية

2021/07/17 | 00:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

hصدرت قبيلة كنانة، اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه البراءة من قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، فيما طالبت بإعدامه في نفس مكان الجريمة.

وقال شيخ عام قبيلة كنانة، الشيخ عدنان الدنبوس، في بيان صحفي، “باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل”.

وأضاف، “المدعو (( احمد حمداوي عويد معارج)) المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي، لا يمثلنا ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بانزال اشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له امام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء”.

وعرضت قناة السومرية الفضائية، اليوم الجمعة، تفاصيل جريمة اغتيال الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

واعترف المدعو أحمد الكناني (قاتل الهاشمي)، من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

وقال الكناني، أنه “تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية”.

وعن تفاصيل العملية، أشار إلى أن تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة “ذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال”.

وأضاف الكناني، “انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي الشخصي”.

وفي 6 تموز 2020، قتل الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.

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