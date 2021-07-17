2021/07/17 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضغط دولي لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية

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