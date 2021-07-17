القطار الأخير - فاروق سلوم

2021/07/17 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم في الليل تمطر كالبكاءمااكثر المطر الذي في الليل ِ ياربيووحدي في المحطة مستجيرٌ ..من دموع الرب في ليل البكاءوحدي المحطّة ُ في يدي حجرٌوخط ٌ من حديد ..يمضي لتغدو اللانهاية كل معنىفي مجاهيل البعيد*لاالبنت جالسة ٌ على عتبات جدتهاولا عطر كزيت الجد في تلك الثيابلا عتبة الدار التي الفت جديلتها لترقب َ مايجيء ُ به القطار ..



من الغيابلا الصمت لا الكتفين ......





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