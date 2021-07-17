راي حول خطاب الصدر الأخير - مازن الحسوني

2021/07/17 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني أعتاد الصدر أن يصدر بين الحين والأخر تصريحأ بمثابة خطاب أو فتوة أو كصكوصة مثلما يسميها .أحيانأ يحمل هذا الكلام توجهأ سياسيأ جديدأ للصدر وجماعته .الغالب بهذه التصريحات هو التناقض بينها وما سبقها بشكل لافت للأنظار.-قبل فترة كان يدعو جماعته لزيادة همتهم لأجل الفوز بالأنتخابات حتى الحصول على مئة صوت ليحق له الحصول على رئاسة الوزراء .اليوم ينقلب على كل تلك التوجهات ويرفض الدخول بالأنتخابات القادمة ......





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