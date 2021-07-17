بريطانيا تلغي التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي للقادمين من فرنسا

2021/07/17 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت الحكومة البريطانية، أنها ستلغي تخفيفا لقواعد الحجر الصحي كان مزمعا تطبيقه على القادمين من فرنسا.وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستلغي التخفيف المزمع لقواعد الحجر الصحي بسبب كوفيد-19 المفروضة على المسافرين القادمين من فرنسا، والذي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقه يوم الاثنين.وكانت بريطانيا تخطط في السابق لإلغاء شرط إلزام المسافرين القادمين من فرنسا الحاصلين على جرعتي التطعيم، بالحجر الصحي في المنزل عشرة أيام بعد الوصول، بما يتماشى مع الخطط بالنسبة للدول الأخرى على قائمة المراقبة الخاصة بالسفر.وقالت وزارة الصحة، في بيان "يجب على كل وافد من فرنسا إلى إنجلترا الدخول في الحجر عشرة أيام في المنزل أو أي مكان إقامة آخر، حتى إذا حصلوا على جرعات التطعيم الكاملة ضد كوفيد-19".المصدر: سبوتنيك

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