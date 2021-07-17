عشيرة قاتل هشام الهاشمي تتبرأ منه: كنانة لا يمثلها القتلة

2021/07/17 | 01:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بإنزال أشد العقوبات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت عشيرة أحمد الكناني، قاتل الباحث هشام الهاشمي، بيانًا أعلنت من خلاله براءتها منه.

وقال شيخ عام قبيلة كنانة، عدنان الدنبوس، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "باسمي شخصيًا ونيابةً عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد معارج)، المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي، نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق (كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون)".

وطالب الدنوبس السلطات التنفيذية والقضائية بـ"إنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء"، مؤكدًا أن "القانون فوق الجميع".

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