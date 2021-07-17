الكويت ترد رسميا على مزاعم وجود لوبي إماراتي يحرض ضدها

2021/07/17 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الجمعة، نفيا قاطعا صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول "لوبي" مزعوم لدولة الإمارات يقوم بالتحريض على دولة الكويت.

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