"أخبار سارة" من السفارة الأميركية في عمّان للأردنيين

2021/07/17 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السفارة الأميركية لدى الأردن، الجمعة، عن خطة البيت الأبيض لتقديم نصف مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد للأردن.

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