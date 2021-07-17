يوفنتوس يقدم عرضا لضم البرازيلي جيسوس

2021/07/17 | 02:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي البرازيلي جابرييل جيسوس ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس معجب بقدرات البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، ويرغب في ضمه هذا الصيف.وأشار إلى أن جيسوس يستطيع اللعب كمهاجم صريح، بالإضافة إلى قدرته على أداء دور الجناح الأيسر أو الأيمن.وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس قدم عرضًا لضم جيسوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن جيسوس ليس الخيار الأول في هجوم مانشستر سيتي، لذا فإن الأخير مستعد لبيعه بمقابل يتراوح بين 60 و65 مليون يورو.

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