مظاهرات الأهواز.. الحرس الثوري يتدخل وسقوط قتيل بنيرانه

2021/07/17 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهر في الأهواز بمحافظة خوزستان غربي إيران، مساء الجمعة، برصاص قوات إيرانية، مع استمرار الاحتجاجات ضد سياسات النظام الإيراني التي تسببت بشح المياه في تلك المنطقة.

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