القبض على قتلة هشام الهاشمي

2021/07/17 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، القبض على قتلة الخبير الأمني والستراتيجي هشام الهاشمي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا بالوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الابرياء".

وأضاف أنَّ "من حق الجميع الانتقاد"، مؤكداً "لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

وبحسب اعترافات الجاني المدعو أحمد الكناني، فإنه من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف الكناني، بأنه "تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال المدعو احمد الكناني في الاعتراف الذي بثته فضائية العراقية الإخبارية: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأضاف، "انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله ثم جاء بسيارته نوع (برادو) فأطلقت عليه الرصاص من سلاح (الغدارة)، وعندما توقفت بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي".

يذكر ان الخبير الأمني والستراتيجي هشام الهاشمي استشهد بعد عملية اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في ليلة السادس من تموز من العام الماضي، بينما تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة .

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