فيديو مشاجرة جماعية وشخص يدهس الآخرين بسيارته.. وتدخل من الشرطة السعودية

2021/07/17 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مشاجرة جماعية وقيام شخص بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من المتشاجرين.

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