البيت الأبيض يعلن عن اجتماع بين بايدن والكاظمي في واشنطن

2021/07/17 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 26 يوليو في واشنطن.

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