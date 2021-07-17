الأمل والبهجة في أعمال الفنان التشكيلي هاشم حنون - جاكلين سلام

2021/07/17 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام الفنان التشكيلي العراقي هاشم حنون في غالري Mayberry وسط مدينة تورنتو الكنديةالأمل والفرح بالحياة في ريشة ماهرة وحنونةمن "ركن جاكي للابداع" في تورنتو أقدم لكم جولة مع أعمال الفنان التشكيلي هاشم حنون.



في اليوم الاول لرفع الحجر الصحي الطويل عن مدينة تورنتو يوم 16 تموز قمت بزيارة غالري "ميبري فاين ارتس" وسط داون تاون تورنتو، للتمتع بمشاهدة أعمال الفنان هاشم حنون عن قرب، بعد أن تعرفت عل ......





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