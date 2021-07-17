2021/07/17 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة أجرتها جامعة هونغ كونغ إلى أن متلقي اللقاح الذي عملت شركة "بيونتك" الألمانية على تطويره، والمعروف بالولايات المتحدة باسم "فايزر"، تمكنت أجهزتهم المناعية من إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بمقدار 10 أضعاف تلك التي شكلتها أجساد من تلقوا لقاح "سينوفاك" الصيني.

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