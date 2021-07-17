حاضر يستحضر الماضي-3 - سعيد مضيه

2021/07/17 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه انتقام الضرورةلكى يحافظ الكاتب على اتزانه العقلى حين يغيب الحوار ويعلو صوت القوة والزجر، تصبح العودة إلى الماضى طريقا للبحث عن الأمل.



وتنشط كتابة المذكرات فى فترات الإحباط العام.



وتلح على الشعوب نزعة اجترار ذكرياتها كلما أعياها واقعها عن العيش فى ظل العدل والحرية.



والتاريخ هو المرجل الذى يتم فى أتونه تراكم القوة الدافعة لتغيير المستقبل نحو الأفضل.



والكتابة والقراءة طريقان للتغيير.



د.مح ......





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