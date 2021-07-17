أحمد مُوشافي.. شاعر الغضب والجنون!

2021/07/17 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمرُّ هذا العام في صمت الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر المغربي أحمد مُوشافي (1940-2011).

هذا واحد من "حلقة الشعراء المفقودين"، الفقدان الذي ينطوي على بوح دامٍ وعلى سرٍّ موجعٍ في آن.

أحمد مُوشافي مبدع لم ينصفه زمنه، ولم يُقرأ كما يفترض، ولم ينقل إلى اللغة العربية، ولم يتمكن الكثيرون من الاطلاع على كتاب حياته الذي حفره بإزميل القهر على صخرة الألم والمعاناة.

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