2021/07/17 | 08:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارة مرتقبة للكاظمي إلى واشنطن للقاء بايدن المركز الخبري الوطني.

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