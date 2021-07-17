2021/07/17 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسيَّة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إغلاق مقار لبعض الأحزاب غير المسجلة رسمياً في عدد من المحافظات، في حين أكدت أن العدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تغلق مقار أحزاب وتوضح السبب المركز الخبري الوطني.

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