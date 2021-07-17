2021/07/17 | 08:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذَّرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان الى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود اي علاج أو لقاح له […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر من مرض “الحمى النزفية” وتؤكد: لا علاج له او لقاح المركز الخبري الوطني.

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